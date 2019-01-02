СМИ назвали причину смерти музыканта Криса Кельми

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СМИ назвали причину смерти музыканта Криса Кельми

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Известный советский и российский певец и композитор Крис Кельми умер на 64-м году жизни в результате остановки сердца.

Как сообщает "Пятый канал", в последнее время у Кельми были большие проблемы со здоровьем и медики часто приезжали к нему. Также сообщается, что к остановке сердца могло привести злоупотребление алкоголем.

При этом официальная причина смерти певца не называется, её определит экспертиза.

Напомним, Крис Кельми умер 1 января. Лайф писал, что исполнитель скончался до приезда кареты скорой помощи.

Крис Кельми стал известен благодаря хитам "Замыкая круг" и "Ночное рандеву". Всего он записал 10 альбомов. Певец является бывшим участником коллективов "Високосное лето" и "Автограф" и создателем группы "Рок-Ателье".

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