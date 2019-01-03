СБУ выслала белорусского журналиста из страны за "антиукраинскую пропаганду"

Служба безопасности Украины выслала из страны белорусского журналиста Павла Карназыцкого за "пророссийскую пропаганду".

— СБУ блокировала деструктивную деятельность гражданина Республики Беларусь Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории нашего государства, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Адвокат Карназыцкого написал на своей странице в "Фейсбуке", что его клиенту не предоставили никакой правовой помощи. Он также предположил, что на родине журналист будет задержан — в 90-е годы он бежал на Украину из-за политического преследования.

Отмечается, что въезд на территорию Незалежной Карназыцкому был закрыт на три года.