Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области

Читайте также

Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области

5

В порту Пионерский в Калининградской области затонул из-за шторма маломерный рыболовный траулер, сообщает РИА "Новости".

Как рассказал начальник региональной пресс-службы МЧС Алексей Баранов, когда судно получило пробоину и стало принимать забортную воду. руководство порта, экипаж и спасатели принялись откачивать её.

— Однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки, — сообщил Баранов.

По его словам, пострадавших нет.

С улучшением погодных условий решение о поднятии судна примут судовладелец и администрация порта.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×