Рыболовецкий траулер затонул в Калининградской области

В порту Пионерский в Калининградской области затонул из-за шторма маломерный рыболовный траулер, сообщает РИА "Новости".
Как рассказал начальник региональной пресс-службы МЧС Алексей Баранов, когда судно получило пробоину и стало принимать забортную воду. руководство порта, экипаж и спасатели принялись откачивать её.
— Однако успеха это не принесло, судно легло на грунт около причальной стенки, — сообщил Баранов.
По его словам, пострадавших нет.
С улучшением погодных условий решение о поднятии судна примут судовладелец и администрация порта.
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