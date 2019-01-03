Глава МИД Латвии выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил в "Твиттере" соболезнования родным погибших в результате обрушения подъезда в доме в Магнитогорске.

— Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой ужасной трагедии, — написал Ринкевичс.

Напомним, трагедия в Магнитогорске случилась 31 декабря. По последним данным, погибло 33 человека. Судьба ещё восьми остаётся неизвестной. Правительство региона выплатит денежные компенсации семьям погибших и пострадавшим, а неравнодушные россияне перевели на счёт для пожертвований более семи миллионов рублей.

Также в Сети появились кадры с разрушенным домом в Магнитогорске, снятые с дрона.