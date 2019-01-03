Посол США в РФ посетил подозреваемого в шпионаже американца

Посол США в России Джон Хантсман посетил американца Пола Уилана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом рассказали в пресс-службе дипмиссии.

— Посол Хантсман посетил Пола Уилана сегодня в изоляторе "Лефортово". Он выразил свою поддержку господину Уилану и пообещал ему поддержку со стороны дипмиссии. Посол Хантсман также переговорил с семьёй Уилана, — передаёт текст сообщения РИА "Новости".

Напомним, Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года при "проведении шпионской акции".