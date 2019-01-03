Чарльз Саммерс стал новым пресс-секретарём Пентагона

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Чарльз Саммерс стал новым пресс-секретарём Пентагона

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Фото: © Pixabay

Новым пресс-секретарём Министерства обороны США назначен Чарльз Саммерс.

— Провёл прекрасный день, будучи руководителем талантливой команды отдела министра обороны по связям с общественностью, — сообщил Саммерс в "Твиттере".

Ранее Саммерс был заместителем пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт. Ей пришлось покинуть пост в связи с обвинениями в некорректном отношении к подчинённым. Ещё в августе прошлого года стало известно, что Уайт даёт своим сотрудникам личные поручения: её подчинённые регулярно ездили в магазины за продуктами и одеждой и отвозили вещи пресс-секретаря в химчистку.

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