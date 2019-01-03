"В последние 20 лет он себя убивал". Продюсер Фридлянд рассказал о Крисе Кельми

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"В последние 20 лет он себя убивал". Продюсер Фридлянд рассказал о Крисе Кельми

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Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный продюсер Евгений Фридлянд прокомментировал смерть российского певца и композитора Криса Кельми.

— На самом деле это было делом времени — в последние 20 лет он настойчиво себя убивал. Очень жаль, — цитирует продюсера ТАСС.

Также Фридлянд добавил, что из-за проблем Кельми со спиртным исполнителя многие могут запомнить таким, каким его показывали в последнее время.

— Красавчик, музыкант, любимец девушек и публики, но запомнят, к сожалению, алкоголика, — добавил Фридлянд.

Лайф сообщал, что Крис Кельми скончался 1 января в загородном доме в Подмосковье до приезда скорой. По предварительной информации, певец умер в результате остановки сердца.

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