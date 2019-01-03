Следователи начали проверку после обрушения моста в парке Горького

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Следователи начали проверку после обрушения моста в парке Горького

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Фото: © Instagram / dionissalmanov

Московские следователи начали проверку по факту обрушения моста с людьми на катке в парке Горького.

— По факту происшествия начата доследственная проверка. Следователи выясняют причины и условия произошедшего, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Напомним, деревянный мост обрушился в новогоднюю ночь из-за неисправности конструктивных элементов катка. В результате инцидента травмы получили 13 человек. После происшествия мэр Москвы Сергей Собянин поручил уволить директора парка Горького.

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