Украинские шахтёры объявили голодовку из-за долгов по зарплате

Сотрудники шахты "Кураховская", расположенной на подконтрольной Украине территории Донецкой области, объявили голодовку из-за долгов по зарплате. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец.

— Двое работников шахты "Кураховская"... сообщили о начале акции протеста в форме голодовки. Впоследствии к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории, — написал Волынец на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, в октябре 2018 года 30 сотрудников шахты имени Капустина отказались подниматься на поверхность из-за долгов по зарплатам. В ноябре такую же акцию провели работники шахты "Октябрьская". В том же месяце около 80 львовских горняков, требующих выплатить зарплату, перекрыли международную автомобильную трассу.