В ФСБ разработали систему защиты храмов от терактов

Специалисты Федеральной службы безопасности разработали систему, которая поможет защитить посетителей храмов в случае теракта.

Согласно документу, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, все религиозные учреждения должны быть разделены на три категории защищённости.

В первую категорию попадут объекты, где число пострадавших при потенциальном теракте может составить более тысячи человек, а ущерб — более 50 миллионов рублей. Во вторую — менее тысячи человек и менее 50 миллионов. К третьей категории будут относиться учреждения, где при теракте пострадает не более 200 человек, а ущерб будет оценён до миллиона рублей.

В состав комиссии, которая должна будет распределять объекты по категориям, войдут представители МВД, МЧС, Росгвардии и руководители религиозных организаций.

Храмы, которые попадут в первую и вторую категории, будут оснащены сигнализацией и системой видеонаблюдения. Охранять их будут сотрудники частных охранных предприятий. На объектах первой категории также установят противотаранные устройства. В учреждениях третьей категории три раза в сутки будут проводиться осмотры.

В настоящий момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.