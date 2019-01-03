"Наклонился над трубой". Житель Ленинградской области погиб при запуске петарды

Житель Ленинградской области погиб, запуская петарды в новогоднюю ночь. Об этом рассказали в Следственном управлении СК РФ по региону.

— Мужчина, после того как поджёг фитиль петарды, наклонился над указанной установкой, поскольку ему казалось, что петарда долго не стартовала, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Его тело было обнаружено утром 1 января.

В управлении рассказали, что погибший нарушил элементарные правила обращения с пиротехникой.

Процессуальное решение по факту инцидента будет принято после проведения судебно-медицинского исследования.