Шторм обрушил часть променада в Калининградской области

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Шторм обрушил часть променада в Калининградской области

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Фото: © Facebook/Владимир Бондаренко

В городе Светлогорске Калининградской области, расположенном на побережье Балтийского моря, шторм обрушил часть променада. Об этом рассказал в "Фейсбуке" глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.

— Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещён, — написал он.

<p>Фото: © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/vladimir.bondarenko.9?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDINnNMY1KRgCwHPRzlAF7zML8LFFmPp4kD0OysG1pD2SvYDlQEDwmfeHhXI8HpYqsg0Uu9fgwQVHxW&tn-str=*F" target="_blank">Владимир Бондаренко</a></p>

Также пользователи соцсетей выложили фото из Зеленоградска, где из-за шторма оказались "выкорчеваны" металлические ограждения на променаде.

По Калининградской области 2 января МЧС объявило штормовое предупреждение, поскольку порывы ветра достигали 25 метров в секунду.

Ранее Лайф писал, что из-за шторма в порту Пионерский в Калининградской области затонул рыболовецкий траулер.

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