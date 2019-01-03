Шторм обрушил часть променада в Калининградской области

В городе Светлогорске Калининградской области, расположенном на побережье Балтийского моря, шторм обрушил часть променада. Об этом рассказал в "Фейсбуке" глава администрации Светлогорского городского округа Владимир Бондаренко.
— Участок променада не выдержал стихии. Выход на променад запрещён, — написал он.
Также пользователи соцсетей выложили фото из Зеленоградска, где из-за шторма оказались "выкорчеваны" металлические ограждения на променаде.
По Калининградской области 2 января МЧС объявило штормовое предупреждение, поскольку порывы ветра достигали 25 метров в секунду.
Ранее Лайф писал, что из-за шторма в порту Пионерский в Калининградской области затонул рыболовецкий траулер.
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