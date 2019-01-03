"Хьюстон, у нас проблемы". Астронавт по ошибке набрал 911 из космоса

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"Хьюстон, у нас проблемы". Астронавт по ошибке набрал 911 из космоса

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Голландский астронавт Андре Кейперс рассказал, как однажды вызвал службу спасения на Международную космическую станцию. Об этом сообщает журнал Newsweek.

По словам Кейперса, ему было нужно связаться с Космическим центром в Хьюстоне, для этого на МКС используется номер 9011. Однако из-за невесомости астронавт ошибся и набрал 911.

На следующий день оказалось, что сотрудники прибыли в комнату, где расположено оборудование для связи станции с Землёй. Кейперс пошутил, что разочарован, что спасатели "не поднялись к нему".

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