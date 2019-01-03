"Мы с тобой". Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью о Магнитогорске

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"Мы с тобой". Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью о Магнитогорске

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Хоккеист вышел на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой", поддержав таким образом пострадавших при обрушении дома земляков.

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" выразил поддержку родным погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

Нападающий решил выйти на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой".

<p>Фото: © Twitter/<a href="https://twitter.com/penguins" target="_blank"><ins>Pittsburgh Penguins</ins></a></p>

Стоит отметить, что Магнитогорск является родным городом для Малкина. В составе местного "Металлурга" хоккеист становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске погибло 33 человека. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной. В Сети появились кадры разрушенного дома, снятые с дрона.

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