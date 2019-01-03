"Мы с тобой". Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью о Магнитогорске

Хоккеист вышел на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой", поддержав таким образом пострадавших при обрушении дома земляков.

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" выразил поддержку родным погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM — Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.

Нападающий решил выйти на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой".

Стоит отметить, что Магнитогорск является родным городом для Малкина. В составе местного "Металлурга" хоккеист становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске погибло 33 человека. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной. В Сети появились кадры разрушенного дома, снятые с дрона.