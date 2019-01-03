"Мы с тобой". Малкин вышел на матч НХЛ в коньках с надписью о Магнитогорске

Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Йорк Рейнджерс" выразил поддержку родным погибших и пострадавших при обрушении дома в Магнитогорске.
Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.— Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.
The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM
Нападающий решил выйти на лёд в коньках с надписями "Магнитогорск всегда в моём сердце" и "Магнитогорск, мы с тобой".
Стоит отметить, что Магнитогорск является родным городом для Малкина. В составе местного "Металлурга" хоккеист становился серебряным и бронзовым призёром чемпионата России.
Напомним, в результате обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске погибло 33 человека. Судьба ещё восьмерых остаётся неизвестной. В Сети появились кадры разрушенного дома, снятые с дрона.
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