Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонёк"

Читайте также

Юрий Лоза резко раскритиковал "Голубой огонёк"

2553

Юрий Лоза. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Популярный артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов.

Известный советский и российский исполнитель Юрий Лоза резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении.

В интервью News.ru Лоза выразил мнение, что новогодние шоу не понравились российским зрителям.

Также артист считает, что в российском шоу-бизнесе не осталось настоящих профессионалов, которые способны придумать хороший сценарий. Что же касается тех, кто остался, — по мнению Лозы, их просто пытаются "искоренить".

Лоза заявил, что данная тенденция связана с постоянно растущими закупками зарубежного контента. Также он считает, что это связано в том числе и с коррупцией.

По словам Лозы, новогодние развлекательные программы на российском телевидении показали провал — в частности, "Голубой огонёк".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×