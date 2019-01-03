Саудовская Аравия выразила соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Саудовский король Салман ибн Абдель-Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед выразили соболезнования в связи со взрывом дома в Магнитогорске. Об этом сообщает агентство SPA.

В телеграммах, направленных президенту России Владимиру Путину, они сообщили, что искренне соболезнуют семьям погибших, пострадавшим и всему российскому народу.

Напомним, взрыв в жилом доме Магнитогорска произошёл утром 31 декабря. К настоящему моменту спасатели извлекли из-под завалов тела 33 погибших. Участь ещё восьми человек пока не известна.