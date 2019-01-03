Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

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Семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Тульской области.

Как сообщает ТАСС, авария случилась 3 января в 00:15 мск на 212-м километре трассы М-4 "Дон".

— Рейсовый автобус "Москва — Белгород" столкнулся с грузовым автомобилем, который ехал в попутном направлении, — рассказали агентству.

Все пострадавшие были доставлены в больницу Узловского района. Шестерых из них госпитализировали, а ещё одного пассажира отпустили на амбулаторное лечение. При этом состояние пострадавшей женщины медики оценивают как тяжёлое.

У остальных госпитализированных состояние средней степени тяжести, — сообщили в больнице.

Всего в автобусе в момент ДТП находилось 54 человека. Обстоятельства аварии уточняются.

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