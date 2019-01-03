На Украине объяснили, почему невозможно снизить цену на газ

Бывший министр экономики Украины Владимир Лановой объяснил, почему в стране невозможно снизить цену на газ.

— Цену нельзя снизить, пока есть "Нафтогаз", потому что он покупает газ и ему всё равно, какой газ, и только ему все добывающие компании должны поставлять газ и он его не разделяет, — сказал Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Он также отметил, что рынок может существовать только при наличии нескольких производителей газа. В качестве решения проблемы Лановой предложил "разделить "Нафтогаз" и его компании".