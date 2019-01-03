ФСБ предложила запретить продажу оружия в Красноярском крае на время Универсиады

Федеральная служба безопасности разработала проект, согласно которому в Красноярском крае на время подготовки и проведения Универсиады-2019 будет запрещена продажа любых видов оружия.

— Запретить в период введения усиленных мер безопасности на территории Красноярского края продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов (патронов) и специальных средств, — говорится в документе, размещённом на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ также предполагает создание Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности Универсиады. Согласно проекту, он начнёт работу 1 февраля.

Также отмечается, что на время Универсиады в регионе нельзя будет проводить митинги, демонстрации и шествия, не связанные с соревнованиями.

Напомним, зимняя Универсиада-2019 пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта.