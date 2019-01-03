Трамп признался, что приостановка работы правительства может затянуться

Глава Белого дома Дональд Трамп рассказал, что частичная приостановка работы федерального правительства "продлится столько, сколько потребуется".

Как сообщает ABC News, Трамп допустил, что она может быть приостановлена на "долгое время".

Напомним, частичная приостановка работы правительства наступила в США 22 декабря по причине отсутствия бюджетных средств. Законодатели не сумели принять бюджет на 2019 финансовый год, начавшийся в Штатах ещё 1 октября. Его следовало утвердить до 21 декабря.