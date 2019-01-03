МИД Венесуэлы обвинил США во вмешательстве в дела страны

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МИД Венесуэлы обвинил США во вмешательстве в дела страны

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Фото: © Flickr/J. Stephen Conn

Венесуэла обвинила США во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом сообщает МИД республики.

Так, в опубликованном на сайте дипведомства заявлении отмечается, что госсекретарь США Майк Помпео даёт прямые указания "подчиняющимся Вашингтону правительствам, чтобы усилить их агрессию в адрес народа Венесуэлы".

По мнению МИД страны, администрация Трампа "использует шантаж и давление" в отношении ряда стран Латинской Америки, чтобы сменить режим в Боливарианской республике.

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