Кровавая охота. Тигра, утащившего двух собак у пограничников, поймали в Приморье

В Приморье специалисты изъяли из природы тигра, выходившего к пограничной заставе и убившего двух служебных собак.

Как рассказали в пресс-службе национального парка "Земля леопарда", впервые о тигре на территории заставы стало известно 29 декабря. Хищник проник в питомник и разорвал двух собак. Вечером 2 января тигр опять пришёл на заставу, но его в засаде уже ждали специалисты.

— После появления в животное был произведён выстрел шприцем с усыпляющим веществом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что хищник хромал, а на попытки отпугивания, в том числе холостыми выстрелами, он не реагировал. По словам директора центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, тигр мог вести себя так из-за возрастных болезней.

— Предварительный осмотр показал, что животное находится в очень пожилом возрасте — ему не менее 15 лет. А в природе тигры редко живут дольше 18 лет. При этом у старых тигров, как и у людей, развиваются возрастные заболевания, — цитирует ТАСС Арамилева.

Хищник был доставлен в Центр реабилитации тигров и других редких животных в приморском посёлке Алексеевка. В ближайшее время его ждёт тщательное ветеринарное обследование.