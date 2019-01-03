Иран выразил соболезнования в связи с обрушением жилого дома в Магнитогорске

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Касеми отметил, что "выражает глубокое сожаление по поводу произошедшего и соболезнует родственникам жертв и пострадавшим, а также правительству и народу России".

Напомним, подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился из-за взрыва газа утром 31 декабря. По последним данным, спасатели извлекли из-под завалов тела 37 погибших, ещё четыре человека считаются пропавшими без вести.