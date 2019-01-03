Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске сохраняется

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Угроза обрушения конструкций жилого дома в Магнитогорске сохраняется

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Фото: © МЧС РФ

Угроза обрушения конструкций дома в Магнитогорске сохраняется, сообщает ТАСС.

По словам сотрудника пресс-центра регионального ГУ МЧС РФ Михаила Юрина, в настоящий момент остаются закрытыми подъезды дома с пятого по восьмой.

Также он рассказал, что жители квартир, прилегающих к обрушившемуся подъезду, вновь смогут забрать необходимые вещи.

— Два раза предусмотрено сегодня днём, когда жители пятого, шестого и восьмого подъездов смогут прийти и в том же порядке, как это происходило вчера, зайти внутрь и забрать ценные вещи, — добавил представитель ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

Напомним, трагедия случилась 31 декабря. По последней информации, жертвами стали 37 человек. Поиски ещё четверых продолжаются.

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