Синоптики пообещали москвичам снежную погоду 3 января

Сегодня столичный регион останется под влиянием циклонического вихря — об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".
Отмечается, что 3 января в регионе сохранится пасмурная и снежная погода. Температура в Москве составит 0...–2 градуса, по области — 0...–3 градуса по Цельсию, что немного выше климатической нормы.
Также синоптики обещают юго-восточный ветер скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление поднимется до 746 мм рт. ст.
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