В ХМАО в ДТП с участием скорой помощи погиб человек

Столкновение произошло с автомобилем Hyundai Solaris, пострадавшего госпитализировали.

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа — Югры погиб человек в ДТП с участием машины скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

— Авария произошла между автомобилями скорой помощи и Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель кареты медиков скончался на месте, второму оказана квалифицированная помощь. С ушибами височной области мужчина госпитализирован, — говорится в сообщении.

О происшествии стало известно в 04:10 (02:10 мск), когда в дежурную часть УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре поступил звонок от оператора единой службы спасения.

Как ранее писал Лайф, семь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области.