Первый в истории. Китайский аппарат "Чанъэ-4" сел на обратной стороне Луны

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Первый в истории. Китайский аппарат "Чанъэ-4" сел на обратной стороне Луны

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Это первый космический зонд, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны для её исследования. Об этом сообщает канал CGTN.

Как отмечается, это первый в истории космический зонд, совершивший мягкую посадку на обратной стороне Луны. "Чанъэ-4" высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

Как ранее писал Лайф, за время с момента перехода зонда с земной орбиты на лунную и до посадки специалисты Китайского национального космического управления дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты и проверке связи со спутником-ретранслятором "Цюэцяо".

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