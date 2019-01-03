Первый в истории. Китайский аппарат "Чанъэ-4" сел на обратной стороне Луны

Это первый космический зонд, который совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны.

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" успешно совершил посадку на обратной стороне Луны для её исследования. Об этом сообщает канал CGTN.

#China's Chang'e-4 probe sends back world's first close shot of moon's far side after historic soft landing on uncharted area https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/ReORkkPcq3 — CGTN (@CGTNOfficial) 3 января 2019 г.

Как отмечается, это первый в истории космический зонд, совершивший мягкую посадку на обратной стороне Луны. "Чанъэ-4" высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса естественного спутника Земли.

Как ранее писал Лайф, за время с момента перехода зонда с земной орбиты на лунную и до посадки специалисты Китайского национального космического управления дважды провели работы по уравновешиванию его орбиты и проверке связи со спутником-ретранслятором "Цюэцяо".