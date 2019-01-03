15 тысяч точек бесплатного Wi-Fi появилось в Москве в 2018 году

Градоначальник также подчеркнул, что городские службы займутся работой над улучшением качества связи в 2019 году.

За 2018 год в Москве значительно расширилась городская сеть Wi-Fi. Сейчас в городе доступно более 15 тысяч точек бесплатного доступа в Интернет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в "Твиттере".

— В 2018 году мы существенно расширили городскую сеть Wi-Fi. Сейчас в Москве больше 15 тысяч точек бесплатного доступа в Интернет. Это на 22% больше, чем годом ранее, — написал Собянин.

Он отметил, что в 2019 году городские службы займутся работой над улучшением качества связи.

В ноябре Лайф писал о том, что в транспорте Москвы подключением к Wi-Fi за год воспользовалось свыше 15 млн человек.