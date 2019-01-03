Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

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Врачи рассказали о состоянии пострадавших при обрушении подъезда в Магнитогорске

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Фото: ©МЧС РФ

Медики также подчеркнули, что новых обращений, связанных с происшествием, к ним не поступало.

Состояние всех госпитализированных пострадавших после взрыва бытового газа в доме в Магнитогорске стабильно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

— Состояние всех госпитализированных, включая переведённых в медицинские учреждения Челябинска и Москвы, стабильно. Новых обращений, связанных с происшествием, к медикам не поступало, — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря, когда в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате чего обрушился целый подъезд. Как ранее писал Лайф, угроза обрушения конструкций здания сохраняется.

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