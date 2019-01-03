Митт Ромни отказался участвовать в президентских выборах в США

Политик подчеркнул, что был опыт в 2012 году, и Дональд Трамп в этот раз оказался более успешным лидером, в отличие от него самого.

Сенатор от штата Юта и кандидат от Республиканской партии на пост президента США на выборах 2012 года Митт Ромни отказался от участия в президентских выборах в 2020 году. Об этом он заявил в эфире канала CNN.

Политик напомнил, что баллотировался и потерпел неудачу, участвуя в гонке с Бараком Обамой.

— Я признаю, что президент был успешным. А я не был. Он сделал то, что я не смог сделать. Он выиграл. И я это признаю и ценю это. Но нет, я больше не буду баллотироваться, — сказал Ромни.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал Митта Ромни, претендовавшего на пост сенатора и одержавшего победу.