Посол КНДР в Италии попросил убежища в Риме

Представители из Сеула на данный момент не дают официального подтверждения данной информации.

Исполняющий обязанности посла КНДР в Риме Чо Сон Гиль попросил убежища в Италии и в настоящее время находится под защитой местных властей. Об этом сообщает газета Chosun Ilbo.

Как отмечает РИА "Новости", представители Сеула на данный момент не дают официального подтверждения данной информации. Обычно власти иностранных государств, где просят убежища и пытаются скрыться представители КНДР, информируют о таких случаях Южную Корею.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году более 1000 северокорейцев перебежали в Южную Корею.