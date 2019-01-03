Число погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске выросло до 38

Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске выросло до 38. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
— Из-под завалов извлечено тело женщины, число погибших на данный момент составляет 38, — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
В настоящее время судьба ещё троих человек не установлена. Спасатели продолжают разбирать завалы.
Напомним, трагедия в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря, когда в десятиэтажном жилом доме взорвался бытовой газ, в результате чего обрушился целый подъезд. Как ранее писал Лайф, угроза обрушения конструкций здания сохраняется.
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