Власти утвердили размер материальной помощи пострадавшим в Магнитогорске

Также предусмотрена оплата расходов на организацию похорон и назначены выплаты в связи с утратой имущества.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размер материальной помощи пострадавшим в результате трагедии в Магнитогорске. Об этом сообщает официальный сайт главы региона.

Семьи погибших получат по одному миллиону рублей. Получившие тяжкий или средний вред здоровью получат по 400 тысяч, лёгкий вред — по 200 тысяч рублей.

Также будут произведены выплаты в связи с утратой имущества, предусмотрена оплата расходов на организацию похорон.

Отмечается, что оставшиеся без жилья граждане смогут его в скором времени получить.

Напомним, трагедия в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске случилась 31 декабря. По последней информации, погибло 38 человек. Поиски ещё троих продолжаются.