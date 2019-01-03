Джоконда и толпа. Лувр побил собственный рекорд по посещаемости

В последние годы у музея произошёл спад в плане потока гостей, произошедший после атак в столице Франции.

Парижский Лувр побил собственный рекорд по посещаемости, приняв более 10 млн посетителей в 2018 году. Об этом рассказал директор музея Жан-Люк Мартинез.

— Впервые в своей истории и, я думаю, впервые в истории музеев в 2018 году более 10 млн человек посетили Лувр, — сказал Мартинез.

Как утверждает агентство Belga, рекорд удалось побить благодаря программе по "возобновлению международного туризма в Париже" после того, как произошёл спад посещаемости из-за атак во французской столице.

Как отмечается, предыдущий рекорд Лувра был установлен в 2012 году, когда музей за год посетило 9,7 млн человек.

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