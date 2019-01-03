Звонят колокола. Дни Москвы прошли в 13 странах мира в 2018 году

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Звонят колокола. Дни Москвы прошли в 13 странах мира в 2018 году

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Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Проведение подобных мероприятий изменяет мнение о российской столице в лучшую сторону.

В ушедшем 2018 году Дни Москвы прошли сразу в 13 странах мира. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказали в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей города.

Отмечается, что дни российской столицы прошли в Перу, Мексике, Франции, Азербайджане, Италии, Болгарии, Германии, Японии, Бельгии, Люксембурге, Узбекистане, Сингапуре, Армении.

В ведомстве также подчеркнули, что подобные мероприятия способствуют изменению в лучшую сторону мнения о российской столице.

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