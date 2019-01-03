Среди погибших в трагедии в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана

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Среди погибших в трагедии в Магнитогорске опознали семью из Таджикистана

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Фото: © РИА Новости / МЧС РФ

Среди погибших в результате трагедии в Магнитогорске удалось опознать семью граждан Таджикистана. Об этом ТАСС рассказал генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров.

— Сейчас мы едем в челябинскую больницу. Семью опознали среди погибших, — заявил Сафаров, добавив, что их тела будут отправлены на родину.

Напомним, трагедия в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске случилась 31 декабря. По последней информации, погибло 38 человек. Поиски ещё троих продолжаются.

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