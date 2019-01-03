В Казахстане офицер МВД назвал коллег братвой и потерял работу

Мужчина в звании в присутствии курсантов записал видеообращение к сотрудникам и обратился к ним как к "банде".

В Казахстане уволили заместителя начальника первого курса Карагандинской академии МВД, назвавшего своих коллег братвой в новогоднем поздравлении. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмаса Садубаева.

— Тастайбеков уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам — за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, — сказал Садубаев.

Офицер в присутствии курсантов записал праздничное видеообращение к сотрудникам и обратился к ним как к "банде". Запись была сделана 31 декабря 2018 года.

Садубаев добавил, что непосредственные руководители уволенного и руководство учебного заведения привлечены к строгой ответственности.

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