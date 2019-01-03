Едем в центр. Названа самая популярная станция московского метро в Новый год

Станция "Охотный Ряд" стала самой популярной в Московском метрополитене в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ГУП "Московский метрополитен".
В Новый год ею воспользовалось более 53 тысяч пассажиров. На втором месте в списке расположилась "Пушкинская", которой воспользовалось более 40 тысяч человек. Третьей стала "Площадь Революции".
В пятёрку также вошли "Лубянка" и ВДНХ.
Ранее Лайф рассказывал, что более 40 тысяч человек увидели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина в метро.
Всего же столичным транспортом в новогоднюю ночь воспользовалось более 600 тысяч человек.
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