Едем в центр. Названа самая популярная станция московского метро в Новый год

Лидером списка воспользовалось более 53 тысяч человек. Станцией, которая идёт следом, — более 40 тысяч.

Станция "Охотный Ряд" стала самой популярной в Московском метрополитене в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ГУП "Московский метрополитен".

В Новый год ею воспользовалось более 53 тысяч пассажиров. На втором месте в списке расположилась "Пушкинская", которой воспользовалось более 40 тысяч человек. Третьей стала "Площадь Революции".

В пятёрку также вошли "Лубянка" и ВДНХ.

Ранее Лайф рассказывал, что более 40 тысяч человек увидели новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина в метро.

Всего же столичным транспортом в новогоднюю ночь воспользовалось более 600 тысяч человек.