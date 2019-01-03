Самолёт, летевший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

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Самолёт, летевший из Благовещенска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

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Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Сейчас транспортная прокуратура по данному факту проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Самолёт Boeing-767 авиакомпании "Икар", летевший из Благовещенска в Москву, совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за обледеневшего клапана двигателя. Об этом РИА "Новости" сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

— По предварительным данным, в 12:22 (08:22 мск) произошло обледенение клапана двигателя, командир экипажа принял решение посадить борт в аэропорту Емельяново. В 13:41 судно благополучно приземлилось, — сказала Горбунова.

Всего на борту находились 148 пассажиров и 10 членов экипажа, никто из них не пострадал.

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