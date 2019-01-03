В Челябинске пройдёт акция памяти погибших при обрушении дома в Магнитогорске

По последним данным, при обрушении дома после взрыва бытового газа погибло 38 человек.

Сегодня в Челябинске пройдёт акция памяти погибших при взрыве в Магнитогорске. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

— Сегодня в 15 часов (13:00 мск) в Челябинске у памятника "Орлёнок" состоится акция "Магнитка, мы с тобой!". Можно прийти, возложить цветы, помянуть погибших, — говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, число погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 38. Власти уже утвердили размер материальной помощи пострадавшим.