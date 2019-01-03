"Открываем мир для украинцев!" Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой

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"Открываем мир для украинцев!" Порошенко вновь похвастался безвизом с Европой

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Фото: © Flickr/Sakuto

По его словам, безвизовый режим уже одобрило более ста государств, работа над отменой виз продолжается.

Два миллиона украинцев воспользовались безвизовым режимом с Европейским союзом. Об этом сообщил в "Фейсбуке" президент Украины Пётр Порошенко.

— Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС... И мы продолжаем открывать мир для украинцев, а Украину — для мира! — написал Порошенко.

Он также добавил, что безвизовый режим уже одобрило более ста государств, работа над отменой виз продолжается.

Ранее Порошенко заявлял, что вскоре Незалежная станет полноправным членом Евросоюза, а пока украинские туристы являются желанными гостями в странах Старого Света.

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