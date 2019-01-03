Россияне в среднем потратили 50–60 тысяч рублей на турпутёвки в 2018 году

Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Турцию и Краснодарский край.

Россияне в среднем тратили 50–60 тысяч рублей на туристические путёвки в 2018 году. Об этом Агентству городских новостей "Москва" рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она отметила, что предпочтение граждане отдавали бюджетным турам с непродолжительными перелётами, минимумом дополнительных услуг и одной экскурсией. Средняя цена тура эквивалентна неделе отдыха в отеле три-четыре звезды.

Самыми продаваемыми бюджетными турами стали поездки в Крым, Турцию и Краснодарский край.

Ломидзе подчеркнула, что практически неизменным остаётся люксовый сегмент отдыха. Рост бюджетного туризма она связала с изменением покупательской способности населения.