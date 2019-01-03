Глава пресс-службы Елисейского дворца покидает свой пост

Предположительно причиной ухода стало ухудшение отношений с французским лидером, которого ранее считали близким другом секретаря.

Глава пресс-службы и службы связей с общественностью президента Франции Эмманюэля Макрона Сильвен Фор покидает свой пост. Об этом сообщает газета Le Télégramme.

Фор уходит в отставку в разгар уже второго скандала, связанного с бывшим сотрудником президентской администрации Александром Беналля, который незаконно совершил множество поездок после получения двух диппаспортов.

Как ранее писал Лайф, газета Le Monde принесла извинения за то, что сравнила Макрона с Гитлером.