Глава пресс-службы Елисейского дворца покидает свой пост

Глава пресс-службы и службы связей с общественностью президента Франции Эмманюэля Макрона Сильвен Фор покидает свой пост. Об этом сообщает газета Le Télégramme.
Élysée. Sylvain Fort, conseiller communication de Macron, s’en va https://t.co/r2SebZpgzb pic.twitter.com/BQzd8DdBwv— Le Télégramme (@LeTelegramme) 3 января 2019 г.
Фор уходит в отставку в разгар уже второго скандала, связанного с бывшим сотрудником президентской администрации Александром Беналля, который незаконно совершил множество поездок после получения двух диппаспортов.
Как ранее писал Лайф, газета Le Monde принесла извинения за то, что сравнила Макрона с Гитлером.
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