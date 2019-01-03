УПЦ могут лишить помещения в Киево-Печерской лавре

По данным СМИ, процесс проходит секретно, чтобы не вызывать большой общественный резонанс.

Администрация президента Украины дала распоряжение через суд расторгнуть договор аренды, заключённый УПЦ с музеем Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевским государственным историко-архитектурным заповедником. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

— В администрации президента было дано указание руководству музея Киево-Печерской лавры и Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника подготовить иски в административные суды по прекращению аренды общинам УПЦ, — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс проходит достаточно секретно — в связи с возможным высоким общественным резонансом.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был проведён "объединительный собор", на котором была создана "новая Церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. Сейчас Украинская православная церковь всячески притесняется властными структурами Незалежной: иерархов допрашивают, а в храмах и монастырях проходят обыски под сомнительными предлогами. Некоторые из церквей и вовсе были отбиты у УПЦ силой.

При этом ранее в "новой Церкви" выразили уверенность, что организация рано или поздно получит Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.