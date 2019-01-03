Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске

Посол Великобритании в России Лори Бристоу выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске. Его слова приведены в официальном твиттер-аккаунте британского посольства.

— Глубоко опечален трагедией в Магнитогорске. Мои мысли сейчас с семьями и друзьями погибших. Я приношу искренние соболезнования всем, кого коснулась эта трагедия, — сказал Бристоу.

Кроме того, соболезнования родственникам погибших в Магнитогорске выразил посол Ирака в России Хайдар Мансур Хади.

— Пусть упокоятся невинно погибшие. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал иракский посол в "Твиттере".

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома. По предварительным данным, обрушение произошло из-за взрыва бытового газа. В настоящее время найдено 38 тел погибших, ещё три человека числятся пропавшими без вести.

Соболезнования в связи с трагедией ранее выразили Иран, Саудовская Аравия, Китай, Польша и другие страны.