Саудовская прокуратура требует казнить пятерых подозреваемых в убийстве Хашогджи

Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде, подозреваемыми по нему проходят 11 человек.

Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом говорится в заявлении ведомства, передаёт агентство SPA.

— Первое заседание уголовного суда прошло в Эр-Рияде по делу обвиняемых в убийстве Джамаля Хашогджи, их 11 человек... Генеральная прокуратура потребовала исполнения шариатского уголовного права в отношении задержанных, для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни за участие в убийстве, — говорится в заявлении генпрокуратуры.

Саудовский журналист Джамаль Хашогджи пропал после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Спустя две недели стало известно, что Хашогджи убили в консульстве в результате ссоры. Подозреваемыми по делу проходят 11 человек.

Как утверждается, тело Хашогджи было перевезено в дом генконсула Саудовской Аравии в чемоданах. Ранее лидер турецкой партии "Родина" заявил, что останки Хашогджи нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула. При обысках в резиденции были также найдены следы кислоты.