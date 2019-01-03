Последняя проверка газового оборудования дома в Магнитогорске проводилась в мае

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Последняя проверка газового оборудования дома в Магнитогорске проводилась в мае

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Фото: © VK/Павел Верстов

В газовой службе рассказали, что диагностика внутридомовых коммуникаций прошла сверх минимальных требований.

Последнюю проверку газового оборудования дома в Магнитогорске, где произошла трагедия, проводили в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром газораспределение Челябинск".

— В мае 2018 года была проведена опрессовка междомовых сетей, что не входит в минимальный перечень работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, то есть работа сверхнормативная, —говорится в сообщении.

Как ранее писал Лайф, глава регионального СУ СК РФ заявил, что газовики с мая не проверяли квартирные дома. Ранее заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов сообщил, что на Урале проверят газовые сети после трагедии в Магнитогорске.

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