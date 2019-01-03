Первых 16 погибших в трагедии в Магнитогорске похоронят до 7 января

Похороны первых 16 погибших в трагедии в доме в Магнитогорске пройдут до 7 января. Об этом в официальном телеграм-канале сообщило Правительство Челябинской области.

Отмечается, что 4 января будет похоронено шесть человек, 5 января — девять, ещё один человек — 7 января.

Напомним, трагедия в доме по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошла рано утром 31 декабря. Погибло 38 человек. Спасатели продолжают поиски ещё троих. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил размер материальной помощи пострадавшим в результате ЧП.