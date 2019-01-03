Китай в 2022 году введёт в эксплуатацию высокоскоростной беспилотный поезд

Внедрение подобных составов в железнодорожную систему страны сможет существенно увеличить эффективность её работы.

Китай намерен к 2022 году ввести в эксплуатацию высокоскоростной беспилотный поезд, который соединит Пекин с городом Чжанцзякоу, который станет одним из мест проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Об этом сообщает газета China Daily.

Сообщается, что первые успешные испытания автоматизированной системы управления, которая будет встроена в подвижные составы, прошли в прошлом году. Тестовый запуск был проведён на участке между Пекином и Шэньяном.

Издание также отмечает, что автоматизированная система управления сможет начинать движение поезда, передвигаться между станциями, при этом учитывая расписание, совершать остановки, закрывать и открывать двери вагонов.

Внедрение подобных составов в железнодорожную систему страны сможет существенно увеличить эффективность её работы. Добавим, что Китай обладает самой протяжённой сетью высокоскоростных железных дорог в мире.