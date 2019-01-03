США планируют вдвое сократить военное присутствие в Афганистане

Источник рассказал, что американские военные оставят ударные группы войск специального назначения.

США намерены вдвое сократить своё военное присутствие в Афганистане, сообщает портал Military.com.

Как отмечается, командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует в ближайшие 8–12 месяцев совершить операцию по выводу порядка семи тысяч американских военнослужащих с территории Афганистана. По данным источника, в стране всё же останутся ударные группы американских войск специального назначения.

— У нас будет ударная группа в стране, — сообщил источник.

Ранее Белый дом отрицал информацию о том, что президент США Дональд Трамп решил сократить войска в Афганистане.