США планируют вдвое сократить военное присутствие в Афганистане

США намерены вдвое сократить своё военное присутствие в Афганистане, сообщает портал Military.com.
Как отмечается, командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует в ближайшие 8–12 месяцев совершить операцию по выводу порядка семи тысяч американских военнослужащих с территории Афганистана. По данным источника, в стране всё же останутся ударные группы американских войск специального назначения.
— У нас будет ударная группа в стране, — сообщил источник.
Ранее Белый дом отрицал информацию о том, что президент США Дональд Трамп решил сократить войска в Афганистане.
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